İhlas Haber Ajansı

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Banka önünde bekleyen şahısta esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da banka önünde beklerken şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın üzerinden 6 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da banka önünde beklerken şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın üzerinden 6 gram esrar ele geçirildi.


Olay, Bolvadin ilçesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri banka önünde beklerken şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaparak üst araması gerçekleştirdi. Aramada kağıda sarılı halde 6 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından T.G., isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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