Barınaktaki köpekleri gençler elleriyle besledi

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde kurs gören öğrenciler gönüllük faaliyeti kapsamında hayvan barınağındaki kedi ve köpekleri elleriyle beslediler.
Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde kurs gören öğrenciler gönüllük faaliyeti kapsamında hayvan barınağındaki kedi ve köpekleri elleriyle beslediler.
Ara tatilinin son haftasında gönüllülük faaliyetine hız kesmeden devam eden Afyonkarahisar Gençlik merkezi öğrencileri hayvan barınağına gederek buradaki sokak hayvanlarını elleriyle beslediler. Köpeklere mama getiren öğrencilerin yavru köpeklere ise süt verdi.