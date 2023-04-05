İhlas Haber Ajansı

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Baro Başkanı Şahin, depremden etkilenen avukatların sayısını açıkladı

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av.

Turgay Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 121 meslektaşlarının hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiştir” dedi.


5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Baro Başkanlığı tarafından Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Şahin, bir konuşma yaptı. Şahin, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde, deprem felaketinde kaybedilen on binlerce yurttaşın ve 121 meslektaşlarının acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Şahin, “Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiştir. On bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir” diye konuştu.

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