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Başhekim Yıldız onuruna veda yemeği verildi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tayini çıkan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Erkan Yıldız onuruna veda yemeği verildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tayini çıkan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Erkan Yıldız onuruna veda yemeği verildi.


Şuhut Oteli toplantı salonunda verilen veda yemeğine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve protokol üyeleri katıldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine tayini çıkan Yıldız, veda yemeğinde günün anlam ve önemine binaen yaptığı açıklamalarda veda etkinliğine katılan herkese teşekkürlerini iletti.


Veda yemeği günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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