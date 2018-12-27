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Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği Encümen Toplantısına katıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği Encümen Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen enteğre katı atık ihalesine katıldı.


Afyonkarahisar Belediyesi salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Avukat Burhanettin Çoban başkanlık etti. Başkan Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ile devam ederken, 1. ve 2. bölge olmak üzere ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşıması ve ayrıştırılma ihalesi, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletilme ihalesi ve Enteğre Katı Atık yönetimi ihaleleri gerçekleştirildi.

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