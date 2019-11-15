Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği toplantısına katıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği'nin kasım ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, 2020 yılı yatırım planı, çalışma programı ve bütçe teklifi onaylandı. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinden çıkan steril atıkların tesiste bertaraf bedeli alınmadan kabul edilmesi hususunun görüşüldüğü toplantıda, birliğe ait vidanjörün Katı Atık Bertaraf Tesisinde oluşan sızıntı sularının taşınması işinde kullanıldığından, vidanjörün farklı noktalarda kullanılmaması ve bu nedenle vidanjör kullanım bedelinin ücret tarifesinden çıkarılması hususunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.