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Başkan Bozkurt ev ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam etti.


Başkan Bozkurt, ev ziyaretleri kapsamında toki konutlarındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların evlerine misafir olan Başkan Bozkurt ev halkı ile beraber sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Toki konutlarındaki vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, sorunlarını ise başkan Bozkurt'a aktardı. Başkan Bozkurt kendisine aktarılan sorunları not alarak, misafirperverliklerinden dolayı toki konutlarındaki vatandaşlara teşekkürlerini sundu

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