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Başkan Bozkurt iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, hizmete yeni giren iş yeri açılış merasimine katıldı.


İş yeri açılış merasimine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Bursa Gülhasar Bölge Müdürü Fazlı Şenal, Bursa Merkez Şube Müdürü Yıldırım İlçesi Koordinatörü Murat Arpaçukuru katıldı.


İş yeri açılış kurdelesini kesen Başkan Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yassıkaya, yeni hizmete açılan iş yeri sahibi Aliye Karaörs'e hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. İş yeri sahibi Aliye Karaörs ise açılış merasimine katılan protokol üyeleri ve misafirlere ikramda bulundu. Kabinde ise günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından açılış merasimi sona erdi.

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