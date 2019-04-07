Başkan Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un davetine katıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un davetine katıldı.

Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un davetine Recep Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Bozkurt ve beraberindekiler, Başkan Ulusoy ile bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, davetin ardından AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman'ı makamında ziyaret etti.