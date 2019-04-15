Başkan Bozkurt, Muhtar Çelik'in Mevlid-i Şerif programına katıldı

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Yarışlı Köyü Muhtarı Bayram Çelik'in düzenlemiş olduğu Mevlid-i Şerif proğramına katıldı.

Programa, Başkan Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif proğramı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam etti ve yapılan dua ile son buldu. Ayrıca Mevlid-i Şerif proğramına katılan misafirlere Muhtar Bayram Çelik tarafından yemek ikram edildi.