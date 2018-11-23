Başkan Bozkurt: ''Öğretmenlerimiz geleceğimizi inşa etmektir''

Mesajında, ülkemizin her alanda gelişmesini sağlayan bireyleri yetiştiren öğretmenler için ne yapılsa az olduğuna değinen Başkan Bozkurt, “Ülkemizin geleceği evlatlarımızı fedakar ve cefakar bir şekilde ülkesine, bayrağına ve dinine bağlı bireyler olarak yetiştirme çabasında olan öğretmenlerimizin hakları ne yapılsa ödenemez. Öğretmenlerimizi yılın bir günü değil, her günü hatırlamak suretiyle, ülkemiz ve evlatlarımız için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek hepimiz için önemli bir görevdir. Bizlerin ve çocuklarımızın bugünlere gelmesinde büyük emek ve gayretleri olan Öğretmenlerimiz bugün hala gelişen ve büyüyen ülkemizi 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bireyleri eğitmenin, onları ülkesine sevdalı, bayrağına aşık, dinine bağlı kimseler olmaları yönünde yönlendirerek, bu hedeflerin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olmaktadırlar. Yani öğretmenler geleceğimizi inşa etmektedir” dedi.

Başkan Bozkurt, öğretmenliğin çok ulvi bir meslek değil görev olduğuna dikkat çekerek, “Bu duygular ile cefakar ve fedakarca çalışan, öğretmeyi kendisine şiar edinmiş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.