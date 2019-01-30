İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt, Taşlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına mahalle toplantıları ile devam ediyor.


Başkan Bozkurt, ziyaretlerine Taşlıca mahallesi sakinlerini ziyaret ederek devam etti. Başkan Bozkurt'a AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve Başkan Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt eşlik etti. Başkan Bozkurt mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.