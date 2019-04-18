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Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya'dan Vali Şentürk'e ziyaret

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya, Vali Şentürk ile bir süre hasbihal ederek hasret giderdi. Vali Şentürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya ile beraberindeki heyet ise Vali Şentürk'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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