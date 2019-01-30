İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt, Ziraat Odası Başkan Adayı Çelik'in kahvaltı proğramına katıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkan adayı İsmail Çelik tarafından düzenlenen kahvaltı proğramına katıldı.


Şuhut Belediye Otelinde düzenlenen kahvaltı proğramına, Şuhut Belediye Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, Ziraat Odası Delegeleri ve protokol üyeleri katıldı.


Birlik ve beraberlik kapsamında düzenlenen kahvaltı proğramı Ziraat Odası Başkan Adayı İsmail Çelik'in günün anlam ve önemine binaen açıklamaları ile devam etti.


Şuhut Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Öncelikle proğramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Şuhut Ziraat Odası Başkan Adayı olan İsmail Çelik kardeşimize başarılar diliyorum'' sözlerine yer verdi.


AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ise, "Kıymetli yönetim kurulu üyemiz, Ziraat Odası Başkan Adayı İsmail Çelik kardeşimize çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum'' dedi.


Birlik ve beraberlik kapsamında düzenlenen kahvaltı proğramı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.