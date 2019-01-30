Başkan Bozkurt, Ziraat Odası Başkan Adayı Çelik'in kahvaltı proğramına katıldı

Şuhut Belediye Otelinde düzenlenen kahvaltı proğramına, Şuhut Belediye Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, Ziraat Odası Delegeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Birlik ve beraberlik kapsamında düzenlenen kahvaltı proğramı Ziraat Odası Başkan Adayı İsmail Çelik'in günün anlam ve önemine binaen açıklamaları ile devam etti.

Şuhut Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Öncelikle proğramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Şuhut Ziraat Odası Başkan Adayı olan İsmail Çelik kardeşimize başarılar diliyorum'' sözlerine yer verdi.

AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ise, "Kıymetli yönetim kurulu üyemiz, Ziraat Odası Başkan Adayı İsmail Çelik kardeşimize çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum'' dedi.

Birlik ve beraberlik kapsamında düzenlenen kahvaltı proğramı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.