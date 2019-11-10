Başkan Bozkurt'tan ‘10 Kasım' mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti. Ülkeyi işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletin Atatürk'ün önderliğinde kazandığı zaferlerle, dünyadaki pek çok bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olduğuna işaret eden Başkan Bozkurt, mesajının devamında, "Fikir ve eserleriyle yaşadığı döneme ve yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği kurtuluş mücadelesiyle yok olmak üzere olan bir milleti tekrardan ayağa kaldırarak genç ve dinamik bir cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. 10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Çağdaş medeniyet yolunda bize ışık veren ve Cumhuriyet gibi büyük bir emaneti devraldığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde şükran ve minnet ile anıyoruz. Çok çalışarak, çok üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında olmak gibi büyük ve ulvi bir hedefimiz var. Biz ve bizden sonraki nesiller bu hedeften hiçbir zaman kopmayacak ve Atatürk'ün aziz hatırasına layık olacaktır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canlarını bu topraklar için feda eden şehitlerimizi şükran ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.