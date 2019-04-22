Başkan Bozkurt'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Başkan Bozkurt, yayımladığı mesajında, ''Bizleri çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Öncelikle bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. yıl dönümünde hep birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinçle kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu toprakların vatan olması ve korunması vazifesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Şuhut Belediyesi olarak çocuklarımız bizim için her zaman en önemli varlıklarımız olmuştur. Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan yarınımızın büyükleri çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.