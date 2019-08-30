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Başkan Bozkurt'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt yayınladığı mesajda, "Büyük Zafer'in kazanıldığı tarihe şahitlik eden şehir Şuhut'ta zaferin 97'nci yılını idrak etmekten gurur ve onur duyduğunu belirtmek isterim. 97'nci yıl önce atalarımızın Akşehir'den Şuhut'a, buradan Kocatepe'ye yürüyerek Büyük Taarruz'u başlattıklarını hatırlatarak Şuhut'un zafer meşalesinin yakıldığı topraklar olduğunu hatırlatmak isterim. Tarihi zaferlerle dolu milletimizin her alanda daha birçok zaferlere erişeceğine yüreğimle inanıyorum. Aziz Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de istikbalde de bu faziletleri muhafaza edecek ve kutlu değerlerini ölümsüz kılmak yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır. Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman mimarlarını saygı ve özlemle anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

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