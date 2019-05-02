İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Bozkurt'tan Başkan Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde İsçehisar Belediye Başkanlığına seçilen başkan Ahmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti esnasında Şuhut Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sabri Yeğen, Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Zeybek ve belediye personelleri eşlik etti.


Başkan Bozkurt ve Başkan Şahin bir süre çay tadında hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt Başkan Şahin'e İsçehisar Belediye Başkanlığının hayırlı olmasını dilerken, başkan Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.