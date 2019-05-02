Başkan Bozkurt'tan Başkan Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde İsçehisar Belediye Başkanlığına seçilen başkan Ahmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti esnasında Şuhut Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sabri Yeğen, Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Zeybek ve belediye personelleri eşlik etti.

Başkan Bozkurt ve Başkan Şahin bir süre çay tadında hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt Başkan Şahin'e İsçehisar Belediye Başkanlığının hayırlı olmasını dilerken, başkan Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.