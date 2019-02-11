Başkan Bozkurt'tan Başkan Tunçay'a ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde tekrar seçilen Başkan Ömer Tunçay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt'a ziyareti sırasında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya eşlik etti. Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay'a hayırlı olsun temennilerini sunan Başkan Recep Bozkurt, görevinde başarılar diledi. Daha sonra ikili bir süre sohbet ederek gündem hakkında bilgi alışverişlerinde bulundu. Başkan Tunçay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Tunçay'a teşekkür etti.