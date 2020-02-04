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Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.


Başkan Recep Bozkurt, mesajında, ''İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Acımız büyüktür. Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçtedir. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele vererek bu zor günleri atlatmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

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