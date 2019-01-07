Başkan Bozkurt'tan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Recep Bozkurt mesajında "Her zaman ifade ettiğimiz gibi engelli olmayı hiç bir vatandaşımız kendi isteğiyle seçmemiştir. İnsan ömrü üzüntüsüyle, sevinciyle, acısıyla, tatlısıyla bir yoldur. Bu yolda hepimiz görme özrü dahil birer engelli adayıyız. Kendi dünyalarının içinde görme engelli kardeşlerimizi anlamaya çalışmalıyız. Görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarında kalıcı çözümler üretmek, yaşama sevinçlerini canlı tutarak onların hayatlarını kolaylaştırmak, insana ve topluma duyduğumuz saygının en önemli göstergesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimize sağlık, mutluluk dolu engelsiz bir gelecek diliyor, sevgi ve saygılarımı canı gönülden sunuyorum" ifadelerini kullandı.