Başkan Bozkurt'tan çarşı esnafına ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyarete, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti çarşı merkez esnaflarını ziyaret ederek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde esnafların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet not alınan sorunların çözülmesi için özverili bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Başkan Bozkurt bir kahvehane ziyaretinde yaptığı açıklamalarında, "Hakikaten başta ilçemiz Şuhut'umuz olmak üzere ilçemize çok büyük yatırımlar yapıldı. Çevreden sağlığa eğitimden alt yapıya hemen hemen her alanda yatırım yapılmadık alan bırakılmadı. Tabi Şuhut'umuzu hepimiz biliyoruz yaşayarak görüyoruz. On yıllık AK Parti iktidarlık döneminde Veysel Eroğlu beyefendinin de hizmetleriyle bizlerin de takip ve gayretleriyle çok ciddi yatırımlar yapıldı. Neler yapıldı diye sorarsanız biz kitapçıkları dağıttık neler yapıldığını inceleyerek görebilirsiniz. Bu süreçte bu dönemde 16 yıllık AK Parti döneminde Şuhut'umuza 500 trilyonluk sadece ve sadece hükümet yatırımı yapıldı. Artı onun üzerine 70 trilyonluk belediye yatırımı var. Trilyonlar hakikaten telaffuzu çok kolaydır ama ben şahsen ömrümde 1 trilyon parayı bir arada görmedim" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti çok sayıda parti üyesi ve vatandaşla esnaf ziyaretinde bulundu.