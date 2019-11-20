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Başkan Bozkurt'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, yayınladığı mesajında; “ ünyanın güzelleşmesi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Mutlu çocuk mutlu gelecek demektir. Bu yüzden çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımız insanlığın ve memleketimizin ortak ümididir. Barış'a, sevgiye temsil eden ve yaşamamızı her yönüyle güzelleştiren çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, sağlık, esenlik ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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