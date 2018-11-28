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Başkan Bozkurt'tan İlçe Jandarma Komutanı Yassıkaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde Şuhut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül de eşlik etti. Başkan Bozkurt, Teğmen Yassıkaya ile bir süre hasbihal ederek Şuhut ilçesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Bozkurt ,Teğmen Yassıkaya'ya, Şuhut ilçesinin yöresel lezzeti olan keşkeğin simgesinden oluşan plaket takdim etti.

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