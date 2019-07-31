Başkan Bozkurt'tan KYK Müdürlüğüne ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Vekili Canan Gümüşkanat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Başkan Bozkurt'a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Başkan Bozkurt Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Vekili Canan Gümüşkanat'ı makamında ziyaret etti. Müdür Vekili Gümüşkanat ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt gündemi değerlendirdi. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretini sonlandırdı. Ayrıca Şuhut KYK Yurt Müdürü Emine Elmasın izinde olduğundan dolayı Canan Gümüşkanat'ın vekaleten müdürlüğe baktığı belirtildi.