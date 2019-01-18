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Başkan Bozkurt'tan öğrencilere karne hediyesi

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, karne dağıtım törenine katıldı.


Başkan Bozkurt, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi dolayısıyla Karaadilli Beldesinde öğrencilere karne hediyesi verdi. Başkan Bozkurt'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve protokol üyeleri eşlik etti. Başkan Bozkurt öğrencilere karne hediyelerini takdim ederek, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini ifade etti. Daha sonra öğrencilerle günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirilirken ziyaret sonlandırıldı.

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