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Başkan Bozkurt'tan Taşlıca Mahallesine ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt Taşlıca Mahallesindeki aile bireylerini ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt Taşlıca Mahallesindeki aile bireylerini ziyaret etti.


Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya eşlik etti. Başkan Bozkurt Taşlıca Mahallesinde kapı tarama çalışmalarına broşür, Mangala ve Şuhut Belediyesi simgeli anahtarlık hediye ederek devam etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatını bağrına basan Taşlıca Mahallesi sakinleri sorunlarını dile getirerek problemlerin çözülmesini rica etti. Akabinde bazı aile bireyleri Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyete çay ikramında bulundu.

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