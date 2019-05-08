Başkan Bozkurt'tan Vali Yardımcısı Boztepe'ye ziyaret

Mehmet Boztepe'yi makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt ve Vali Yardımcısı Boztepe bir süre hasbihal ederek bilgi alışverişlerinde bulundu. Vali Yardımcısı Boztepe ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Boztepe'ye teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt ziyaret sonunda Vali Yardımcısı Boztepe'ye Şuhut Kaymakamlığı döneminde ilçeye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı bir plaket takdim etti.