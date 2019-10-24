İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt'tan Zeybek ailesi için taziye mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in babası Ali Zeybek’in vefat etmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in babası Ali Zeybek'in vefat etmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Bozkurt, mesajında, ”Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in muhterem babaları Ali Zeybek'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.