Başkan Bozkurt'un 19 Mayıs kutlama mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, “Milli Mücadele'nin lideri ve Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu gurur gününün 97. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye'nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir. Güçlerine güvenmeyen milletler ise geleceğe emin adımlarla yürüyemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ile hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.