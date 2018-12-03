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Başkan Bozkurt'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı;Başkan Recep Bozkurt mesajında; “Birleşmiş Milletler tarafından 1922 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 aralık günü,engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırılması açısından anlamlı bir tarihtir.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı;


Başkan Recep Bozkurt mesajında; “Birleşmiş Milletler tarafından 1922 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 aralık günü,engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırılması açısından anlamlı bir tarihtir. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun bütün kesimini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Ülkemiz güçlü dinamik ve başarılı yapısıyla sosyal devlet olmanın verdiği anlayışla hareket ederek engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla ülkemiz olarak önemli yasalar hayata geçirilerek engelli kardeşlerimize yönelik tüm gereken hizmetleri yerine getirerek kardeşlerimize yönelik memnuniyet verici adımlar atılmıştır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta varlık gösterebilmeleri için ve kendilerine yer bulabilmeleri için şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu bağlamda Hükümetimizin atmış olduğu adımlar ile engelli kardeşlerimiz toplumda daha iyi bir noktaya taşınmışlardır. Bizler de Şuhut Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz için gerekli çalışmaları yapmaya devam ederek engelli dostu bir belediyecilik anlayışını Şuhut'ta hayata geçirmek için gerekli çalışmaları hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle Şuhut ilçemizde başta yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, tüm ülkemizdeki engelli kardeşlerimizin 3 aralık Dünya Engeliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor ve onları sadece belli aralıkta değil her aralıkta hatırlıyoruz ve kendilerine, ailelerine sağlık,mutluluk ve esenlikler diliyorum'' sözlerine yer verdi.

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