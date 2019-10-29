Başkan Bozkurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt yayımlamış olduğu mesajında, “29 Ekim 1923'te temelleri atılan Cumhuriyet'imizin 96. yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en güzel zirvedir. Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecide milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden birisi olmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.