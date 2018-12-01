İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt'un ''Hoş Geldin Bebek'' projesi kapsamında ziyaretleri

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ‘’Hoşgeldin Bebek’’ projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ‘'Hoşgeldin Bebek'' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.


Başkan Bozkurt'un ziyaretlerine, eşi Şerife Bozkurt ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül eşlik etti. Yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret eden Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, ‘'Hoşgeldin Bebek projemiz kapsamında dünyaya yeni gelen yavrularımızın ailelerini ziyaret ederek, iyi günde kötü günde hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların sevinç ve üzüntülerine ortak olmaya çalışıyoruz'' dedi.


Başkan Bozkurt yeni doğan bebeklere hediye olarak Şuhut Belediyesi tarafından yaptırılan bebek setlerini ailelere hediye olarak takdim etti. Daha sonra yeni doğan bebeklere hayırlı olsun temennilerini sunan Başkan Bozkurt, "Allah analı babalı büyütsün" diyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.