Başkan Bozkurt'un Polis Haftası mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, "Türk Polis Teşkilatının ülkedeki huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Emniyet güçlerinin, anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakârca çalışıyorlar. Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve iş birliği sayesinde hizmet kalitesini her gecen gün artıran polis teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum'' ifadelerine yer verdi.