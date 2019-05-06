İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt'un Ramazan ayı mesajı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan ayı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozkurt mesajında, Ramazan ayının arınma için bir fırsat olduğunu belirterek bu özel ayın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.


Başkan Recep Bozkurt mesajında, "11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan-i Şerif ayı, dargınların barışması, ötekileştirmeden kucaklaşmanın yaşanması, tüm insanların birbirlerini anlaması için iyi bir fırsat olduğunu belirtmek isterim. Kötülüklerin azaldığı, sevginin, saygının ve paylaşmanın çoğaldığı bu kutsal günlerin ülkemize, Şuhut ilçemize ve tüm müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.