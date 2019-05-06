Başkan Bozkurt'un Ramazan ayı mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan ayı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozkurt mesajında, Ramazan ayının arınma için bir fırsat olduğunu belirterek bu özel ayın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Recep Bozkurt mesajında, "11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan-i Şerif ayı, dargınların barışması, ötekileştirmeden kucaklaşmanın yaşanması, tüm insanların birbirlerini anlaması için iyi bir fırsat olduğunu belirtmek isterim. Kötülüklerin azaldığı, sevginin, saygının ve paylaşmanın çoğaldığı bu kutsal günlerin ülkemize, Şuhut ilçemize ve tüm müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.