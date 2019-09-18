İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt'un ziyaretleri

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş’u ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş'u ziyaret etti.


Başkan Bozkurt'a ziyaretlerinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. İkiliye yeni görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bozkurt, her iki isme de Şuhut keşkeğinin pişirildiği temsili çömlek hediye etti.


Ziyaretler iyi dilek temennilerinin akabinde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.