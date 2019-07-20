İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çoban memleketi Kavaklı Köyünde köy halkı ile kahvaltıda buluştu

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde vataşlarla kahvaltıda buluştu.


Başkan Çoban'a ziyareti esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri, Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, Kavaklı Köyü Muhtarı Mustafa Işık eşlik etti.


Kavaklı köyünde vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Başkan Çoban, köydeki sıkıntılarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Muhtar Mustafa Işık ise sorunları dile getirerek yardım talebinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.