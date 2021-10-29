Başkan Çöl, Bilici'yi makamında kabul etti

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılören İlçe Müftüsü ve Sandıklı İlçe Müftülüğü'ne vekalet eden Mustafa Bilici'yi makamında kabul etti.

Bilici, Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileklerinde bulundu. Cami ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kendilerine yapmış oldukları nazik jest için teşekkür eden Bilici, bir iadeyi ziyaret yaparak Başkan Çöl'e hediye takdim ettiler. Kendilerine verdikleri destekler ile Cami ve Din Görevlileri Haftası'nda yalnız bırakmadıkları için duydukları memnuniyeti ifade eden Müftü Bilici, imam ile müezzinler adına teşekkür etti.

Başkan Çöl, Bilici'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaret için teşekkür ederek, kendisine hayırlı görevler diledi.