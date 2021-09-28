İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çöl çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak oluyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, dünya evine giren çiftlerin ve ailelerinin en güzel günlerinde yanlarında olmak için mesaisine gece-gündüz aralıksız devam ediyor.


Hemşehrileri tarafından yapılan istek doğrultusunda nikâhlarını kıyarak hayırlı olsun dileklerini iletip, evlilik cüzdanlarını takdim eden Başkan Çöl, kendilerini en güzel günlerinde yalnız bırakmayarak, dünya evine giren çiftelerin yaşadıkları sevince ortak oluyor. Başkan Çöl nikâhların yanı sıra sünnet düğünü, mevlit, asker uğurlama, gelin çıkarma gibi organizasyonlarda da vatandaşları yalnız bırakmayarak aynı heyecanı yaşadığı için duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

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