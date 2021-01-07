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Başkan Çöl: “Eğitime verdiğimiz destek devam edecek”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, eğitim verdikleri desteğin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.


Başkan Çöl, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan Ebubekir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Sandıklı'da eğitim ve öğretim alanında vermiş oldukları destekleri yakından takip ettiğinin altını çizen Bozkurt, ilçesinin eğitim kalitesinin arttırılması için çalışacaklarını söyledi.


Başkan Çöl ise bugüne kadar eğitime verdikleri desteğin ilerleyen dönemlerde de süreceğini kaydetti.

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