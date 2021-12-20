Başkan Çöl engelli bireylere bir araya geldi

Başkan Çöl, engelli vatandaşlarımız ile görüşerek kendilerinin dilek, istek ve temennilerini dinledi. Aylık belirli aralıklarla engelli vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çöl, kendileriyle sohbet edip isteklerin yapılması konusunda talimatlarını verdi. Engelli vatandaşlar Başkan Çöl ile görüşmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundu.