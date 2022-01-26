Başkan Çöl hemşerilerini ziyaret etmeye devam ediyor

Başkan Çöl tarafından rutin haline getirilen ziyaretler kapsamında geçmiş olsun ziyaretleriyle, yeni doğan bebeklerimize hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyor. Sandıklı Belediyesi'nde çalışan personellere geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunan Başkan Çöl, kendilerine ve ailelerine acil şifalar dileklerinde bulunarak, en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmeleri dileklerinde bulundular.

Yeni dünyaya gelen bebeklerin ailelerini ziyaret eden Başkan Çöl, ailelere hayırlı, vatanına, milletine, dinine, bayrağına bağlı nesiller olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek, evlatlarının hayırlı ve uğurlu olmalarını temenni ettiler. Başkan Çöl ziyaretleri kapsamında ailelerin bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, bu konuda kendilerini gece gündüz aramaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizerek, ailelere günün bir hatırası olması sebebiyle hediye takdim etti.