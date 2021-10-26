Başkan Çöl: “İlçedeki tarihi yapıları korumaya büyük önem veriyoruz”

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Başkan Çöl'ü ziyaret ederek vakıf taşınmazları ile ilgili kendisiyle değerlendirmelerde bulundu. Şentürk, Başkan Çöl'e tarihi eserleri koruyarak yeniden vatandaşların kullanımına sunduğu projeleri yakından takip ettiklerini, Sandıklı'da tarihinin çok eski zaman dilimlerine dayandığını, bu bağlamda kendisine tarihi dokuya sahip çıktığı için duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Çöl, Şentürk'ün yaptığı ziyaret için kendisine teşekkür ederek, ilçede yapılması düşünülen projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulunarak, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret Şentürk'ün, Başkan Çöl'e hediye takdim etmesi ile sona erdi.