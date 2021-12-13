İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çöl, Isparta'dan gelen heyet ile istişarelerde bulundu

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.


Dernek olarak Isparta'da yaptıkları çalışmalardan bahseden Gökhan Büyükleblebi, Sandıklı ilçesinde Başkan Çöl'ün konuğu olduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine Isparta'ya has hediyeler takdim ederek işlerinde kolaylıklar diledi.


Başkan Çöl bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükleblebi ve beraberindeki heyete teşekkür ettiğini belirtip, Isparta'da bulunan hemşehrilerine selamlarını gönderdi.

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