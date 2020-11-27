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Başkan Çöl kaplıcalarda incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarında incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarında incelemelerde bulundu.


Çok yoğun bir yaz sezonu geçiren Sandıklı Hüda Kaplıcalarında yapılan bakım, onarım ve tamiratları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çöl'e, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ta eşlik etti.


Kış sezonu içerisinde bulunan Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının güvenli turizm sertifikası almasıyla birlikte pandemi sürecinde adından sıkça söz ettirdiğini belirten Başkan Çöl, kaplıcalarda yapılacak olan yatırımlar ile 2021'de bölgenin en büyük atılımını yapacak olan tesislerin başında geldiğini belirtti.

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