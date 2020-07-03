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Başkan Çöl, Kızılay kan bağış noktasını ziyaret etti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırda vatandaşlardan kan bağışı toplayan, Kızılay çalışanlarını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.


Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Çöl, kan bağışına dikkat çekerek, kan bağışının özellikle bu dönemde büyük önem arz ettiğini, kan rezervlerinin dolmasına destek veren vatandaşları tebrik ederek, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.


Kızılay'ın kan bağışı noktasında canla başla mesai yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Mustafa Çöl, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, bu bağlamda her türlü desteği hak ettiklerini belirtti.

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