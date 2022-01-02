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Başkan Çöl, Müftü Ünal'ı ağırladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine yeni atanan Ömer Ünal ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret ettiler.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yeni atanan Ömer Ünal ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ettiler.


Sandıklı ilçemizde görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Ünal, Başkan Çöl ile tanışarak kendisine işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundu. Başkan Çöl yeni Müftü Ünal'a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek ilçeye güzel hizmetlerde bulunması dileklerinde bulundu.


Daha önce Aksaray, Sultanhanı ilçesinde müftülük görevinde bulunan Ömer Ünal'ın evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.

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