Başkan Çöl: “Öğrencilerin başarılarını arttıracak projeleri destekliyoruz”

Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy ve öğrencilerden oluşan heyet Başkan Çöl'ü makamında ziyaret ettiler. Başkan Mustafa Çöl ziyarette yaptığı konuşmada başarının önemine değinerek, “Okullarımızda bu ve bunun gibi etkinlikler düzenleyerek, öğrenci kardeşlerimizi teşvik ederek başarı seviyelerini artırarak, kendilerini her anlamda yetiştirmeleri için gayret sarf ediyoruz. Ben bu bağlamda Okul Müdürümüz Mehmet Aksoy'a ilgili öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Aksoy, Başkan Çöl'e kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim ederek, duydukları memnuniyeti ifade ettiler.