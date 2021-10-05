Başkan Çöl: “Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Esma Sultan Yurdunda kalan üniversite öğrencilerini, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, beraberinde protokol üyeleri ve muhtarlar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Esma Sultan Yurt Müdürü Buket Çallıpınar'dan bilgiler alan heyet, öğrencilerin istek, talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Çöl ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin her biri bize emanet onların sorun ve sıkıntılarına hep birlikte çözüm üreteceğiz. Öğrencilerimizin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.