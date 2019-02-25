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Başkan Çöl personel buluşmalarına devam ediyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, çeşitli birimlerde çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı.


Sandıklı Belediyesine bağlı müdürlükler tarafından sendikaya geçilmesi dolayısıyla belediye personelleri tarafından organize edilen kahvaltı programlar kapsamında İtfaiye Müdürlüğü, BSOM İşletme Müdürlüğü, SANJET A.Ş, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün verdiği kahvaltıda personeli ile bir araya geldi. Personelinin mutlu olmasının kendilerini de son derece mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Mustafa Çöl; “Personellerimizin kahvaltı ikramları ile aynı sofrayı paylaştık. Artık yüzleri gülen belediye personellerimiz var çok şükür. 5 yıl önceki toplantılarda başların öne eğik olduğu, morallerin bozuk olduğu bir ortam vardı artık başlar dik moraller zirvede ne mutlu bizlere 59 aydır biz sözümüzü tuttuk. 5 yıl önce 12 ay maaş veremeden belediye bırakıp kaçanlar şimdi nasıl milletimizin, personellerimizin karşına çıkıp ne diyecekler merak ediyorum. Hizmet edebilmek, proje üretebilmek, millete hizmet edebilmek fedakarlık ister gayret ister. Çok şükür bugünlere ve bizleri alnı ak çıkmamızı sağlayan Rabbime” dedi.

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